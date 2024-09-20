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С женой, детьми и красивой тещей: Кайрат Нуртас опубликовал редкие видео с семьей

С женой, детьми и красивой тещей: Кайрат Нуртас опубликовал редкие видео с семьей, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 09:36 Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас накануне, 19 сентября 2024 года, порадовал поклонников редкими семейными видео, сообщает Zakon.kz.

Кадры, опубликованные в Instagram-Stories 35-летнего артиста, по всей видимости, сделаны в одном из ресторанов столицы во время ужина.

Сначала Нуртас показал, что вместе с ним сын Нарул. Затем к ним присоединились дочь Алау, младший сын Хан, а также Жулдыз Абдукаримова со своей красивой мамой. Пока вокруг играла музыка, 36-летняя актриса нежилась в объятиях родительницы.

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Ранее мы писали, что Кайрат Нуртас ради Жулдыз Абдукаримовой приехал в Атырау. Почему, можете узнать здесь.

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