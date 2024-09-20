С женой, детьми и красивой тещей: Кайрат Нуртас опубликовал редкие видео с семьей

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас накануне, 19 сентября 2024 года, порадовал поклонников редкими семейными видео, сообщает Zakon.kz.

Кадры, опубликованные в Instagram-Stories 35-летнего артиста, по всей видимости, сделаны в одном из ресторанов столицы во время ужина.

Сначала Нуртас показал, что вместе с ним сын Нарул. Затем к ним присоединились дочь Алау, младший сын Хан, а также Жулдыз Абдукаримова со своей красивой мамой. Пока вокруг играла музыка, 36-летняя актриса нежилась в объятиях родительницы.

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