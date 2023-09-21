Известный блогер заставила казахстанцев расплакаться

Популярный казахстанский блогер Карина Оксукпаева 21 сентября 2023 года опубликовала видео, которое заставило плакать пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

В ролике, который она опубликовала на своей странице в Instagram, блогер сравнила своего родного отца со свекром. На кадрах сперва можно увидеть маленькую Карину с двумя бантами за школьной партой и запись: "Мой папа редко был рядом". Затем блогер показала, какие прекрасные отношения у нее со свекром, который поддерживает ее во всех начинаниях, помогает с детьми, и делает он это всегда с широкой улыбкой.

"Не в упрек моему папе, уважаю любой выбор. Больше – в благодарность свекру", – подчеркнула Карина Оксукпаева в описании публикации.

Подписчики блогера настолько прониклись увиденным, что не смогли сдержать слез:

"Как знакомо".

"Это очень ценно".

"Я сейчас заплачу".

"Видео в самое сердце".

"Жизненно… а папа Армы просто лучший пример во всех смыслах".

"Как трогательно, это очень ценно иметь такие отношения со свекром".

"Очень трогательно... Пусть всегда у вас будут такие теплые отношения".

"Когда смотрю на вашего аташку, всегда слезы наворачиваются. Мой аташка тоже был прекрасным папой. Берегите, цените каждый момент. Здоровья вашим родителям".

Большинство из фолловеров сошлись во мнении, что Оксукпаевой очень повезло со свекром. Они пожелали ему долгих лет жизни:

"Аташка лучший".

"Даже мы его любим".

"Свекр у тебя золотой".

"Такой светлый человек".

"Если свекр, то только такой".

"Жизнь подарила шикарного свекра".

"Мечта любой келинки – иметь такого свекра".

"Лучший свекр, аташка и папа! Долгих лет жизни ему".

"Классный свекр! Всегда и во всем вас поддерживает".

"Побольше показывайте, пожалуйста, дедушку вашего. От него один позитив".

"С таким свекром море поколено, который встанет всегда на твою сторону и поддержит в любое время. Долгих лет ему жизни и побольше внуков".

Известная чета блогеров и основатели Yuframe – Арман Юсупов и Карина Оксукпаева – познакомились в девятом классе, а спустя несколько лет поженились. В 2017 году у них родился первенец, которого супруги назвали Алимом. В марте 2020 года блогеры вновь стали родителями – на свет появился второй сын Тима.

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В июне 2023 года Арман Юсупов и Карина Оксукпаева сообщили, что станут родителями в третий раз.

На гендер-пати выяснилось, что у супругов снова будет мальчик.