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Карина Оксукпаева и Арман Юсупов объявили о рождении третьего ребенка

Карина Оксукпаева и Арман Юсупов объявили о рождении третьего ребенка Фото: Instagram/oksukpaevak
Популярный казахстанский блогер Карина Оксукпаева родила третьего ребенка, об этом она сообщила в социальной сети Instagram. 23 декабря 2023 года она опубликовала видео, снятое в родильном зале, которое заставило плакать пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Известные вайнеры из Yuframe третий раз стали родителями. Малыш появился на свет 23 декабря в одной из клиник Алматы.

Судя по публикации в Instagram, новорожденного ребенка назвали Дамиром. 

Известная чета блогеров и основатели Yuframe – Арман Юсупов и Карина Оксукпаева – познакомились в девятом классе, а спустя несколько лет поженились. В 2017 году у них родился первенец, которого супруги назвали Алимом. В марте 2020 года блогеры вновь стали родителями – на свет появился второй сын Тима.


О третьей беременности пара сообщила в июне. Тогда ни срок, ни пол будущего малыша они не назвали.

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