Али Окапов рассмешил фанатов резиновыми тапочками
По словам Окапова, они с певицей Ayree записали новый трек "Асығамын" ("Я спешу"). Фотосессия была организована для того, чтобы снять обложку для этой песни.
"Я и так не мастер фотосессий, а тут еще и надо в упор смотреть в глаза подруге, которую лет 20 знаешь. В общем, трек готов, а пока ждем ваше мнение. Как думаете, песня будет медленной или быстрой? И о чем она будет? Первый, кто угадает, тот будет маладэс", – написал певец под публикацией в Instagram.
Фанаты отметили, что получился крутой дуэт, и что они с нетерпением ждут выхода нового трека. А очень внимательных фолловеров рассмешили резиновые тапочки певца, в которых он был на фотосессии:
- "В супер сланцах".
- "Какие классные тапочки".
- "Убил выбором обуви для фотосессии".
Али Окапов через некоторое время ответил своим подписчикам, которым объяснил свой выбор.
"Сланцы с носками – это вообще кайф: и продувает, и удобно", – посмеялся вместе с фолловерами певец.
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