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Али Окапов рассмешил фанатов резиновыми тапочками

Али Окапов рассмешил фанатов резиновыми тапочками Фото: Instagram/aliokapov
Популярный казахстанский певец Али Окапов накануне, 24 сентября 2023 года, опубликовал новый видеоролик, снятый во время фотосессии. Его фанатов рассмешила обувь, в которой был исполнитель, сообщает Zakon.kz.

По словам Окапова, они с певицей Ayree записали новый трек "Асығамын" ("Я спешу"). Фотосессия была организована для того, чтобы снять обложку для этой песни.

"Я и так не мастер фотосессий, а тут еще и надо в упор смотреть в глаза подруге, которую лет 20 знаешь. В общем, трек готов, а пока ждем ваше мнение. Как думаете, песня будет медленной или быстрой? И о чем она будет? Первый, кто угадает, тот будет маладэс", – написал певец под публикацией в Instagram.

Фанаты отметили, что получился крутой дуэт, и что они с нетерпением ждут выхода нового трека. А очень внимательных фолловеров рассмешили резиновые тапочки певца, в которых он был на фотосессии:

  • "В супер сланцах".
  • "Какие классные тапочки".
  • "Убил выбором обуви для фотосессии".

Али Окапов через некоторое время ответил своим подписчикам, которым объяснил свой выбор.

"Сланцы с носками – это вообще кайф: и продувает, и удобно", – посмеялся вместе с фолловерами певец.

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