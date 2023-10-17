Али Окапов устроил семейную фотосессию
Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский певец Али Окапов опубликовал в Instagram снимки с семейной фотосессии, сообщает Zakon.kz.
Кадры были размещены в соцсети 17 октября 2023 года. Вместе с супругой Акерке Буркитбай и сыном они позируют, по всей видимости, в парке.
В подписи к публикации артист отметил, что его сыну исполнилось 8 месяцев.
"Его характер появляется и меняется с каждым днем. Мы хотели запомнить этот момент семейной фотосессией в период самой прекрасной осени".Али Окапов
Комментаторы поздравили молодую семью и отметили, что сын очень похож на папу.
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Али Окапов показал поклонникам сына
Впервые Окапов показал сына публике в марте 2023 года. Солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году.
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