Али Окапов устроил семейную фотосессию

Известный казахстанский певец Али Окапов опубликовал в Instagram снимки с семейной фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Кадры были размещены в соцсети 17 октября 2023 года. Вместе с супругой Акерке Буркитбай и сыном они позируют, по всей видимости, в парке.

В подписи к публикации артист отметил, что его сыну исполнилось 8 месяцев.

"Его характер появляется и меняется с каждым днем. Мы хотели запомнить этот момент семейной фотосессией в период самой прекрасной осени". Али Окапов

Комментаторы поздравили молодую семью и отметили, что сын очень похож на папу.

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Впервые Окапов показал сына публике в марте 2023 года. Солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году.