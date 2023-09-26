Шакиру подозревают в мошенничестве с налогами в Испании на шесть миллионов евро

Прокуратура Испании опять заподозрила певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.

По информации EFE, прокуратура предполагает, что в своих декларациях по налогу на доходы физических лиц и налогу на капитал за 2018 год Шакира смошенничала на сумму шесть миллионов евро.

В Испании певицу также подозревают в неуплате налогов с 2012 по 2014 год. Общая сумма составляет порядка 14,5 миллионов евро.

В марте 2023 года сообщалось, что Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике. В конце 2022 года Шакира и футболист Жерар Пике официально развелись после 11 лет брака. Шакира неоднократно обвиняла футболиста в измене.