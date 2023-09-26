Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Шакиру подозревают в мошенничестве с налогами в Испании на шесть миллионов евро

Шакиру обвиняют в мошенничестве с налогами в Испании на шесть млн евро Фото: Instagram/shakira
Прокуратура Испании опять заподозрила певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.

По информации EFE, прокуратура предполагает, что в своих декларациях по налогу на доходы физических лиц и налогу на капитал за 2018 год Шакира смошенничала на сумму шесть миллионов евро. 

В Испании певицу также подозревают в неуплате налогов с 2012 по 2014 год. Общая сумма составляет порядка 14,5 миллионов евро.

В марте 2023 года сообщалось, что Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике. В конце 2022 года Шакира и футболист Жерар Пике официально развелись после 11 лет брака. Шакира неоднократно обвиняла футболиста в измене.

Читайте также

Известный стендап-комик узнал о бурном прошлом жены после свадьбы
Известный стендап-комик узнал о бурном прошлом жены после свадьбы
В Сети продюсера Димы Билана обвинили в наигранности
В Сети продюсера Димы Билана обвинили в наигранности
Война соседей, джины и любовная авантюра: Tiger Films снимает одновременно три фильма
Война соседей, джины и любовная авантюра: Tiger Films снимает одновременно три фильма
Анастасия Стативкина
Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Распил имущества Храпуновых: экс-чиновникам огласили приговор
Распил имущества Храпуновых: экс-чиновникам огласили приговор
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина отказалась от участия в турнире WTA-500 в Токио (Япония).
"Обиделась и ушла": Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Японии
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления