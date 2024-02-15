Футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов стал отцом пятый раз

Российский футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в пятый раз стал отцом, сообщает Zakon.kz.

Его нынешняя супруга Анастасия Костенко родила сына. Об этом спортсмен рассказал в Instagram. Тарасов опубликовал кадры из больницы, на которых показал супругу и новорожденного в пеленках. Он поблагодарил жену за рождение малыша и назвал ее героиней.

"Друзья, все прошло хорошо, чуть-чуть устал. Шеф вон там лежит. Мама в порядке полном", – рассказал спортсмен.

Для Анастасии Костенко новорожденный стал 4 ребенком. Пара воспитывает сына Алексея и двух дочерей – Милану и Еву. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее Ольга Бузова обратилась к экс-супругу, который обвинил ее во лжи и хайпе на их разводе.

