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Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу

люди Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская эстрадная певица Макпал Исабекова написала трогательный пост, посвященный ушедшему из жизни отцу, сообщает Zakon.kz.

Отец Исабековой ушел из жизни 10 дней назад.

"Просто нет. Ты был всю мою жизнь и вдруг тебя не стало. К этому вдруг мы казалось были готовы, но оказалось, что нет. Когда я думаю о тебе, у меня жжёт в груди и ком подкатывает к горлу. При сыне я стараюсь не плакать, он мне очень сильно помогает не уйти в тоску", – написала певица.

В посте певица поделилась с подписчиками архивными семейными фотографиями и видео.

"Я часто тебя пыталась поучать, что-то объяснить из своего видения мира, бывала недовольна, ворчала, но я всегда знала, что ты за меня. "Вперёд, доча! Алға!" – эти слова всегда давали опору. Я не знаю, какие слова могут вместить всё, что испытываю сейчас… нет, я не стала чуточку взрослее, я не стала чувствовать себя одинокой, но я теперь будто не до конца целая, всё наполовину словно. Даже зная, что вы далеко, я всегда знала, что вы есть, и мне этого было достаточно. Уже не будет этих звонков, когда ты звонил мне, и что-то спрашивал, не слушая ответов, продолжал рассказывать что-то своё и всегда очень громко, наверное, это черта людей вашего поколения. И когда мы говорили с тобой по телефону в последний раз, я не знал, что он был последним. Мы никогда не знаем, какой раз будет последним, и это самая большая ирония жизни", – с грустью написала певица.

В посте можно заметить, как певица трудно переживает разлуку с близким человеком.

"Ты просил не уезжать, я не послушала тебя, я думала, я успею вернуться, мне кажется, я так хотела думать, хотя где-то глубоко будто чувствовала – не успею. И эта боль мне на всю жизнь. "Ризамын саған қызым" (горжусь тобой), "Күнім Құдай бере салған" (драгоценная моя) "Аман жүріңдер, қайда жүрсеңдер де" (будь здорова, где бы не находилась), "Мықты бол" (будь сильной) – это последнее, что я слышала от тебя, папа…"

Завершила прощание Исабекова словами: "Люблю тебя, папа! В добрый путь, душа моя родная".

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