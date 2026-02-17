Я не буду много говорить: загадочный пост опубликовала Макпал Исабекова

Казахстанская певица Макпал Исабекова, не объясняя причин, призвала фанатов быть рядом, сообщает Zakon.kz.

Фото с цветами в руках она опубликовала в Instagram.

"Я не буду много говорить. Я буду петь. Песни расскажут чем дышу, о чем болит, как радуюсь. А вы просто будьте рядом, услышьте, мне большего не надо", – подписала певица пост.

Поклонники, видимо, не до конца поняли посыл артистки. В основном они восхитились ее внешностью, но были и те, кто написал, что "всегда рядом" с певицей.

Ранее Исабекова поделилась эмоциями после концерта Розы Рымбаевой.