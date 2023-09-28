Недавно вышедшая замуж Асель Садвакасова перечислила правила семейной жизни

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, которая летом 2023 года вышла замуж за Магжана Тлеуханова, поделилась новым видео с супругом, сообщает Zakon.kz.

Под роликом, опубликованным в Instagram 28 сентября 2023 года, актриса раскрыла всю правду о кризисах в отношениях.

"Первый вывод, который мы оба поняли – важно разговаривать и договариваться до тех пор, пока не придем к общему мнению, учитывая мнение обеих сторон. Мы договорились на нескольких простых правилах. Вот одно из них – один раз в неделю мы проводим весь день вместе – семейный день. Развлекаемся, возможно, решаем бытовые моменты и главное разговариваем обо всем, что волнует или беспокоит". Асель Садвакасова

Второй вывод. По ее словам, в паре всегда должно рождаться что-то третье, тогда пара всегда будет расти.

"Первое время это создание семьи, дети. Обычно на этом многие пары останавливаются. И именно после рождения детей в парах могут быть сильные кризисы. Поэтому рождением третьего могут быть совместные увлечения и хобби. Например, мы решили вместе ходить на спорт, играть в трансформационные игры, пойти к семейному психологу, чтобы лучше друг друга слышать, читать одну книгу в неделю и потом ее обсуждать и, в целом, пробовать все новое, творческое и решить, что подходит именно для нашей пары". Асель Садвакасова

Третий вывод. Актриса подчеркнула, что не нужно терпеть, важно понимать.

"Это все только копится и выстрелит в грандиозный скандал. Есть несколько классных практик, если сложно сказать человеку в лицу о чем-то-писать письма. Но не с предъявами, а из своих чувств. Например, не ты виноват, ты такой сякой, а правильно будет: "Мне было очень больно и обидно, когда ты так сделал, я почувствовала себя одиноко" и т. д." Асель Садвакасова

Четвертый вывод. Также она отметила, что нужно создавать романтику и приятное времяпровождение. В пример Садвакасова привела то, что иногда муж готовит ей завтрак, и это для нее – радостное событие. В свою очередь актриса пишет супругу маленькие открытки с признаниями в любви, которые оставляет в разных местах.

"Пятый вывод. Ломать не строить. Мысли о разводе должны быть самыми последними при любом раскладе. Если только это изначально здоровые отношения, без насилия и абьюза. Пытаться перепробовать все на свете и потом пробовать снова и снова и главное, чтобы это было важно и нужно вам обоим". Асель Садвакасова

Под заключительным, шестым пунктом она отметила, что "не нужно раскидываться постоянно громкими фразами типа "я ухожу" и оскорблениями".

"Слово не воробей. Эмоции стихают, а обидные слова остаются". Асель Садвакасова

В апреле 2023 года Асель Садвакасова раскрыла имя любимого. Им оказался Магжан Тлеуханов, который младше актрисы. В июне влюбленные официально зарегистрировали свои отношения, а в иле сыграли свадьбу.