Асель Садвакасова нежно обратилась к мужу

Известная казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова 19 декабря 2023 года опубликовала видеоролик, под которым нежно обратилась к Магжану Тлеуханову. Она поздравила мужа с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Актриса отметила, что это первый день рождения, который они отмечают вместе.

"С днем рождения, любимый Магжан. Наш первый совместный твой день. Мои слова сегодня не сильно будут отличаться от тех, что я говорю тебе каждый день – я тебя люблю и благодарю тебя просто за то, что ты есть. Жаным, ты настоящий мужчина – умный, мудрый, добрый, понимающий, талантливый, веселый, ты – удивительный, и если бы ты видел себя моими глазами, ты бы никогда больше в себе не сомневался", – написала Садвакасова в Instagram.

По словам Асель, она многому учится у мужа, так как Магжан умеет видеть в людях свет и всегда принимает их такими, какие они есть.

"У тебя большое доброе сердце. Мой любимый, я желаю тебе здоровья, радости, счастья, гармонии, успеха, удачи, денег и всего того, что ты себе сам желаешь. Следуй за своими мечтами и пусть они обязательно исполняются, а я всегда тебя во всем поддержу и пойду за тобой". Асель Садвакасова

Также артистка попросила супруга вспоминать чаще о том, что у него уже есть большое богатство – любящие родители, верные друзья, талант, успехи, достижения и она.

"Пусть ты станешь причиной счастья миллионов людей, а моей причиной ты давно уже стал. Я тебя люблю, мой Пух, просто будь счастлив и пусть мы всегда будем друг у друга. Твой Пух Аселёк", – подытожила Садвакасова.

Магжан Тлеуханов лаконично отреагировал на поздравление жены, написав в комментариях: "Люблю тебя".

Коллеги по цеху и подписчики Асель Садвакасовой присоединились к поздравлениям и пожелали Магжану счастья и крепкого здоровья.

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23 октября 2023 года Асель Садвакасова сообщила, что вместе с мужем Магжаном Тлеухановым переехала на побережье Персидского залива на "какое-то время". Такое решение пара приняла еще весной. Подробнее по ссылке.