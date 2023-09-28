Молдир Ауелбекова раскрыла свой гонорар за свадьбу

Известная казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова озвучила свой прайс–лист, сообщает Zakon.kz.

Звезды казахстанского шоу–бизнеса нередко выступают на тоях. Надевшая три года назад хиджаб Молдир Ауелбекова – не исключение. В своем аккаунте Instagram исполнительница ответила на вопрос читательницы, которая поинтересовалась, сколько стоит пригласить Молдир Ауелбекову на кыз–узату.

Оказалось, что певица оценивает свои услуги в 1,5 миллиона тенге.

Фото: Instagram/moldir.auyelbekova

Пышные свадьбы современных казахов сегодня легко можно увидеть в интернете. Так, например, летом 2023 года женился известный блогер Zheka Fatbelly. Звезды Казнета активно публиковали видео с торжества.

Примечательно, что друг жениха назвал грабежом обряд беташар на свадьбе блогера. Тогда стало известно, что пришедшие на свадьбу гости подарили молодоженам внушительные суммы – от 5 тысяч тенге до 1 млн тенге.