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Молдир Ауелбекова раскрыла свой гонорар за свадьбу

Сколько стоит пригласить Молдир Ауелбекову на свадьбу Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Известная казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова озвучила свой прайс–лист, сообщает Zakon.kz.

Звезды казахстанского шоу–бизнеса нередко выступают на тоях. Надевшая три года назад хиджаб Молдир Ауелбекова – не исключение. В своем аккаунте Instagram исполнительница ответила на вопрос читательницы, которая поинтересовалась, сколько стоит пригласить Молдир Ауелбекову на кыз–узату. 

Оказалось, что певица оценивает свои услуги в 1,5 миллиона тенге. 

Молдир Ауелбекова раскрыла свой гонорар за свадьбу

Фото: Instagram/moldir.auyelbekova

Пышные свадьбы современных казахов сегодня легко можно увидеть в интернете. Так, например, летом 2023 года женился известный блогер Zheka Fatbelly. Звезды Казнета активно публиковали видео с торжества.

Примечательно, что друг жениха назвал грабежом обряд беташар на свадьбе блогера. Тогда стало известно, что пришедшие на свадьбу гости подарили молодоженам внушительные суммы – от 5 тысяч тенге до 1 млн тенге.

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