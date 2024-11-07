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Молдир Ауелбекова призвала любить себя без "фильтров"

Молдир Ауелбекова, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 09:37 Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Известная казахстанская певица Молдир Ауелбекова опубликовала очередной пост на странице в Instagram и высказала свое мнение о фильтрах, применяемых к снимкам, сообщает Zakon.kz.

По мнению 38-летней исполнительницы, необходимо любить себя и принимать такими, какие вы есть.

Также она заявила, что есть люди, которые, к сожалению, не могут показать себя в соцсетях без фильтров.

"Это же непринятие себя. Любите себя, высоко цените и ухаживайте за собой".Молдир Ауелбекова

Комментаторы поддержали бывшую солистку группы КешYou и уточнили, что она прекрасна и без дополнительной обработки.

Ранее Ауелбекова вызвала шквал комплиментов и добрых отзывов от подписчиков, поделившись с ними семейными снимками.

Стоит отметить, что звезда любит делиться своими мыслями. Также она уже осуждала многочисленные курсы в социальных сетях и отметила, что лишь труд способен облагородить человека.

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