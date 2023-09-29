Как Беркут поздравил жену с годовщиной свадьбы
Фото: Instagram.com/berkut_aibekjan/?hl=ru
Трогательные строки любимой жене Аише написал казахстанский исполнитель Беркут в четь их 13 летней годовщины свадьбы, сообщает Zakon.kz
"Сияй, как солнечные лучи, душа моя. Не зря я добивался тебя 2 года", - написал Беркут в Instagram.
Подписчики были в восторге. Они очень любят и уважают Аишу за добрый нрав.
"Нельзя восхищаться красотой чужой женой, но Айша это исключение !!! Долгих лет жизни вам Беркут и Айша!!! Дай Аллах вам здоровья!"
"Красивая не только внешне и душой будьте счастливы".
"Приятная нежная красивая женщина мама. Здоровья вам и вашей семье. Детки были здоровы и счастливы"
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