Как Беркут поздравил жену с годовщиной свадьбы

Трогательные строки любимой жене Аише написал казахстанский исполнитель Беркут в четь их 13 летней годовщины свадьбы, сообщает Zakon.kz

"Сияй, как солнечные лучи, душа моя. Не зря я добивался тебя 2 года", - написал Беркут в Instagram.

Подписчики были в восторге. Они очень любят и уважают Аишу за добрый нрав.

"Нельзя восхищаться красотой чужой женой, но Айша это исключение !!! Долгих лет жизни вам Беркут и Айша!!! Дай Аллах вам здоровья!"

"Красивая не только внешне и душой будьте счастливы".

"Приятная нежная красивая женщина мама. Здоровья вам и вашей семье. Детки были здоровы и счастливы"