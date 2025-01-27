Певец Беркут обратился к беременной жене

Сегодня, 27 января 2025 года, в семье казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) – праздник. Беременная Аиша отмечает 36-летие. В связи с этим супруг посвятил ей трогательный пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление 46-летний Беркут начал с традиционного: "С днем рождения".

"Ты – одна из самых счастливых. С тобой я стал хорошим, благодаря тебе я многому научился! Спасибо Аллаху за то, что ты хорошая, верная супруга! Спасибо тебе большое! Ты – свет в моей жизни! Твоя любовь – цветущий сад! Я бесконечно благодарен Всевышнему за то, что он подарил мне такой цветок. Спасибо тебе за твою любовь! Happy birthday", – написал Айбек Жансеитов, опубликовав видео с женой.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице счастья, здоровья и благополучия. Также они согласились с Беркутом в том, что Аиша, действительно, цветок, за которым певец бережно ухаживает:

"Действительно, она – ваш свет, ваш лучик".

"Бесподобная наша женщина! Люблю ни магу".

"Оооо, с днем рождения, Аиша! Всех благ, счастья, здоровья, благополучия в семье!"

"С днем рождения! Желаю здоровья! Самый красивый и нежный цветочек, садовником которого являетесь вы! Счастья вам".

"Женщина – это цветок! Мужчина – это садовник! Как ухаживаешь за ней, так и цветет!.. Рядом с Аишей настоящий мужчина! С днем рождения, красавица!"

"Она – прекрасная, достойная супруга. А он – достойный супруг, который может и словами, и действиями выразить свою любовь и благодарность своей спутнице жизни. Поздравляю вас обоих! Пусть Всевышний хранит вас и вашу любовь, ведь вы являетесь образцом для многих пар".

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6 января 2025 года Беркут опубликовал видео, на котором поклонники разглядели у Аиши заметно округлившийся живот и принялись поздравлять супругов. 12 января певец подтвердил домыслы общественности о пополнении в семействе.