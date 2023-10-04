Анастасию Волочкову высмеяли пользователи Сети
Фото: Instagram/volochkova_art
На странице в Instagram у известной балерины Анастасии Волочковой появилась фотография, где она в свадебном платье, сообщает Zakon.kz.
Подпись к фото гласит: "Скоро все узнаете ..."
Пользователи активно пишут комментарии к посту:
- Ну наконец-то! Целый месяц замуж не выходила;
- Какое платье несвежее, впрочем невеста тоже;
- Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано;
- Опять бабка замуж собралась, поди еще за Прошку Шаляпина;
- Примеряй не примеряй, а все равно не пригодится;
- Молодая была уже не молода;
- Уж замуж невтерпеж;
- Шо, опять?
- Невеста не первой свежести.
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