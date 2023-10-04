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Анастасию Волочкову высмеяли пользователи Сети

Анастасию Волочкову высмеяли пользователи Сети Фото: Instagram/volochkova_art
На странице в Instagram у известной балерины Анастасии Волочковой появилась фотография, где она в свадебном платье, сообщает Zakon.kz.

Подпись к фото гласит: "Скоро все узнаете ..." 

Пользователи активно пишут комментарии к посту:

  • Ну наконец-то! Целый месяц замуж не выходила;
  • Какое платье несвежее, впрочем невеста тоже;
  • Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано;
  • Опять бабка замуж собралась, поди еще за Прошку Шаляпина;
  • Примеряй не примеряй, а все равно не пригодится;
  • Молодая была уже не молода;
  • Уж замуж невтерпеж;
  • Шо, опять?
  • Невеста не первой свежести.

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 Анастасия Волочкова нередко шокирует поклонников своими шпагатами и часто попадает в скандалы. 

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