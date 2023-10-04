Анастасию Волочкову высмеяли пользователи Сети

Фото: Instagram/volochkova_art

На странице в Instagram у известной балерины Анастасии Волочковой появилась фотография, где она в свадебном платье, сообщает Zakon.kz.

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