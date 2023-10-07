Димаш Кудайберген впервые появился на телевидении Коста-Рики

На одном из самых известных телеканалов Коста-Рики впервые вышла программа о казахстанском артисте Димаше Кудайбергене, сообщает Zakon.kz.

Как пишет dimashnews.com, во время эфира на Multimedios CR ведущие познакомили телезрителей с биографией казахстанского артиста, а также показали его исполнение песни S.O.S

"Это событие стало для нас отправной точкой – распространять творчество любимого артиста в средствах массовой информации нашей страны, чтобы как можно больше людей в Коста-Рике услышали его невероятную музыку и красивый голос", – поделились Dears из Коста-Рики.

Ранее Димаша Кудайберген представил непривычную версию популярной казахской пенси "Дударай". Казахская мелодия зазвучала в стиле джаз-фанк.