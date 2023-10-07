Димаш Кудайберген впервые появился на телевидении Коста-Рики
Фото: akorda.kz
На одном из самых известных телеканалов Коста-Рики впервые вышла программа о казахстанском артисте Димаше Кудайбергене, сообщает Zakon.kz.
Как пишет dimashnews.com, во время эфира на Multimedios CR ведущие познакомили телезрителей с биографией казахстанского артиста, а также показали его исполнение песни S.O.S
"Это событие стало для нас отправной точкой – распространять творчество любимого артиста в средствах массовой информации нашей страны, чтобы как можно больше людей в Коста-Рике услышали его невероятную музыку и красивый голос", – поделились Dears из Коста-Рики.
Ранее Димаша Кудайберген представил непривычную версию популярной казахской пенси "Дударай". Казахская мелодия зазвучала в стиле джаз-фанк.
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