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"Дударай" по-новому: Димаш представил песню в джаз-фанк стиле

"Дударай" по-новому: Димаш представил песню в джаз-фанк стиле Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский музыкант и певец Димаш Кудайберген представил новое звучание казахской песни "Дударай", сообщает Zakon.kz.

Новую, непривычную версию популярной казахской пенси "Дударай" представил на суд зрителей Димаш Кудайберген. Казахская мелодия зазвучала в стиле джаз-фанк. Результатами своего творчества музыкант поделился в своем аккаунте Instagram.


"Я спродюсировал нашу народную песню в новом исполнении. Представляю вашему вниманию Дударай в оригинальном традиционном стиле и стиле джаз-фанк", – написал музыкант.

Ранее Димаш Кудайберген порадовал преданных фанатов элегантными фотографиями в черном костюме.

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