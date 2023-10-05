"Дударай" по-новому: Димаш представил песню в джаз-фанк стиле

Популярный казахстанский музыкант и певец Димаш Кудайберген представил новое звучание казахской песни "Дударай", сообщает Zakon.kz.

Новую, непривычную версию популярной казахской пенси "Дударай" представил на суд зрителей Димаш Кудайберген. Казахская мелодия зазвучала в стиле джаз-фанк. Результатами своего творчества музыкант поделился в своем аккаунте Instagram.





"Я спродюсировал нашу народную песню в новом исполнении. Представляю вашему вниманию Дударай в оригинальном традиционном стиле и стиле джаз-фанк", – написал музыкант.

Ранее Димаш Кудайберген порадовал преданных фанатов элегантными фотографиями в черном костюме.