Лидер группы "ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре. Сейчас музыкант проходит курс реабилитации, сообщает Zakon.kz.

"Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас он проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года", – сообщается на официальном сайте концертов коллектива.

В конце октября было запланировано начало тура группы "ДДТ". В связи с этим ранее запланированные концерты переносятся на новые даты.

Ранее в Москве скончался участник группы "Руки вверх".