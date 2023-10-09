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Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт Фото: Instagram/ddt_band
Лидер группы "ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре. Сейчас музыкант проходит курс реабилитации, сообщает Zakon.kz.
"Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас он проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года", – сообщается на официальном сайте концертов коллектива. 

В конце октября было запланировано начало тура группы "ДДТ". В связи с этим ранее запланированные концерты переносятся на новые даты. 

Ранее в Москве скончался участник группы "Руки вверх".

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