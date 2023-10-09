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Участник группы "Руки Вверх" скончался в Москве

Участник группы "Руки Вверх" скончался в Москве Фото: Vk/pianist.kapyrin
В Москве в возрасте 36 лет умер клавишник группы "Руки вверх" Владимир Капырин. Отец погибшего музыканта считает, что его сына убили, сообщает Zakon.kz.

Тело музыканта было найдено 5 октября. По данным собеседника агентства ТАСС, Капырина обнаружил отец.

Отец пианиста, композитор Дмитрий Капырин, написал на странице во ВКонтакте 7 октября, что его сын был "зверски убит у себя в квартире".

Однако согласно данным оперативных служб, предварительно, причиной смерти Владимира Капырина стала острая сердечная недостаточность.

"Экспертизы еще проводятся", – добавили специалисты.

Владимир Капырин – джазовый пианист, лауреат различных джазовых фестивалей и конкурсов родился 1 марта 1987 года. Он несколько лет гастролировал с Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии группы "Руки вверх".

2 сентября 2023 года стало известно о смерти известного актера из сериалов "Студенты" и "Дочки-матери": Алексей Янин умер в возрасте 40 лет.

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