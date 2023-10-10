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Арнольд Шварценеггер признал себя обычным смертным

Арнольд Шварценеггер признал себя обычным смертным Фото: wikimedia
Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что заставляет его чувствовать себя обычным смертным, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, 76-летний Шварценеггер стал гостем популярной в США радиопрограммы "Шоу Говарда Стерна" и рассказал слушателям о том, что заставляет звезду "Терминатора" и "Конана-варвара" чувствовать себя простым смертным. Актер признался, что с юмором относится к старению, но скучает по тем временам, когда его тело "было могучим".

"Я каждый день улыбаюсь, глядя в зеркало, и говорю себе: "Ну и паршиво же ты выглядишь". Вы только посмотрите на это тело. Мышцы груди, которые раньше были крепкими и подтянутыми, по-настоящему мощными, теперь просто висят. Что за чертовщина вообще происходит?", – сказал Шварценеггер.

По словам актера, его много лет ценили именно за атлетическое тело, поэтому теперь, чтобы не зацикливаться на собственном старении, он "отматывает часы на 50 лет назад" и вспоминает, как выглядел в молодости. Шварценеггер также презентовал свою книгу "Будь полезным", в которой он рассказывает, как добивался успеха в жизни и карьере.

"Давайте научим детей быть крепкими, заниматься спортом, учиться, бороться и достойно переживать болезненные моменты, которые иногда случаются", – заключил он.

Ранее Арнольд Шварценеггер снялся в сериале, где часто упоминают Казахстан.

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