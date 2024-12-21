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Культура и шоу-бизнес

Здоровье Арнольда Шварценеггера вызвало беспокойство среди фанатов

Арнольд Шварценеггер, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 12:03 Фото: Instagram/schwarzenegger
Голливудскую знаменитость Арнольда Шварценеггера запечатлели неузнаваемым и ослабленным на съемках его нового фильма, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео, сделанного недавно в Нью-Йорке, где проходят съемки нового фильма "Человек с мешком", бодибилдер и актер с трудом передвигается и не может сесть в автомобиль без посторонней помощи.

В рождественской ленте 77-летний Шварценеггер играет Санта-Клауса. Он носит уютные свитера, миленькое красное пальто и белоснежную бороду.

Пользователи соцсети оставили под видео встревоженные комментарии:

  • "Он ходит скованно, как будто испытывает сильную боль";
  • "Этот человек когда-то был самым сильным в мире";
  • "Он никогда не выглядел таким старым и хрупким".

О своей новой роли легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер, известный всем как терминатор, рассказал в декабре 2024 года. Он также поделился с фанатами образом Санта-Клауса, который ему удалось создать для рождественской комедии "Человек с мешком".

Андрей Дюсупов
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