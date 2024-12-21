Здоровье Арнольда Шварценеггера вызвало беспокойство среди фанатов
На кадрах видео, сделанного недавно в Нью-Йорке, где проходят съемки нового фильма "Человек с мешком", бодибилдер и актер с трудом передвигается и не может сесть в автомобиль без посторонней помощи.
Arnold Schwarzenegger being protected by five bodyguards in NYC this morning pic.twitter.com/ucexBd7nhf— FearBuck (@FearedBuck) December 17, 2024
В рождественской ленте 77-летний Шварценеггер играет Санта-Клауса. Он носит уютные свитера, миленькое красное пальто и белоснежную бороду.
Пользователи соцсети оставили под видео встревоженные комментарии:
- "Он ходит скованно, как будто испытывает сильную боль";
- "Этот человек когда-то был самым сильным в мире";
- "Он никогда не выглядел таким старым и хрупким".
О своей новой роли легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер, известный всем как терминатор, рассказал в декабре 2024 года. Он также поделился с фанатами образом Санта-Клауса, который ему удалось создать для рождественской комедии "Человек с мешком".