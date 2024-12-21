Здоровье Арнольда Шварценеггера вызвало беспокойство среди фанатов

Голливудскую знаменитость Арнольда Шварценеггера запечатлели неузнаваемым и ослабленным на съемках его нового фильма, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео, сделанного недавно в Нью-Йорке, где проходят съемки нового фильма "Человек с мешком", бодибилдер и актер с трудом передвигается и не может сесть в автомобиль без посторонней помощи.

Arnold Schwarzenegger being protected by five bodyguards in NYC this morning pic.twitter.com/ucexBd7nhf — FearBuck (@FearedBuck) December 17, 2024

В рождественской ленте 77-летний Шварценеггер играет Санта-Клауса. Он носит уютные свитера, миленькое красное пальто и белоснежную бороду.

Пользователи соцсети оставили под видео встревоженные комментарии:

"Он ходит скованно, как будто испытывает сильную боль";

"Этот человек когда-то был самым сильным в мире";

"Он никогда не выглядел таким старым и хрупким".

О своей новой роли легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер, известный всем как терминатор, рассказал в декабре 2024 года. Он также поделился с фанатами образом Санта-Клауса, который ему удалось создать для рождественской комедии "Человек с мешком".