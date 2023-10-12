Настя Ивлеева показала поклонникам архивные снимки
Фото: Instagram/_agentgirl_
Российский видеоблогер Анастасия Ивлеева на странице в Instagram поделилась с подписчиками юношескими фотографиями, сообщает Zakon.kz.
Публикация была сделана 11 октября 2023 года.
"Райончик. Врываемся во вторник, а думаем про пятничку", – отмечено в подписи к снимкам.
На одном из фото телеведущая позирует у старой машины в спортивном костюме и во вьетнамках, на другом – находится с подругой у пруда.
Многие из пользователей Сети поинтересовались у нее, общается ли она по-прежнему с людьми на фото. Другие же отметили простоту актрисы и рады, что она не забывает свое прошлое.
- Для тебя это прошлое, а мы так и живем.
- Здорово помнить и ценить, кем ты был, а не гламурно открещиваться от прошлого, достигнув богемной тусы.
- Такая атмосфера веет от этих фотографий... Аж мурашки от понимания что вы были такой же обычной девочкой, в средней комнате, с обычным компьютером, с мандаринкой на столе.
- Интересно было бы узнать про судьбу остальных людей на фотографиях.
- Настя, от тебя сейчас другая энергетика исходит и стала еще краше выглядеть.
- Мне нравится разница с предыдущими фото в профиле.
- Мне очень нравится ваша естественность и что вы не стесняетесь показать себя, – отмечают комментаторы.
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В 2018 году Ивлеева объявила, что встречается с музыкантом Алексеем Узенюком, более известным как Элджей. 5 сентября 2019 года стало известно об их свадьбе. А уже в 2021 году пара объявила о расставании.
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