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Умер автор песен из известных советских фильмов

Умер Геннадий Гладков Фото: Telegram/kino_teatrru
На 89-м году жизни скончался советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 октября 2023 года говорится в сообщении Telegram-канала Кино-Театр.Ру.

Гладков работал над такими шедеврами как "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Голубой щенок", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо" и др.

Всесоюзную славу Гладкову принесла работа над музыкальным мультфильмом "Бременские музыканты" (1969) и его продолжением "По следам бременских музыкантов" (1973), где он еще и спел партию Глупого короля.

Всего музыка Гладкова звучит в более чем 110 фильмах.

28 сентября 2023 года сообщалось, что сэр Майкл Гэмбон, чья актерская карьера прошла путь от Национального театра Лоуренса Оливье до экранных ролей в "Поющем детективе" и фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет.

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