Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший профессора Дамблдора в "Гарри Поттере"

Сэр Майкл Гэмбон, чья актерская карьера прошла путь от Национального театра Лоуренса Оливье до экранных ролей в "Поющем детективе" и фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, сообщает Zakon.kz.

Он родился в Дублине в 1940 году. Его отец переехал в Лондон и во время Второй мировой войны служил полицейским в резерве.

Гэмбон окончил школу в 15 лет и, в отличие от многих своих сверстников, не получил формального образования в театральной школе, а набирался опыта, выступая в любительских постановках.

По окончанию войны мать перевезла Гэмбона в Англию. Позднее они переехали в Кент, где в возрасте 16 лет он начал проходить инженерную практику на заводе Vickers Armstrong.

Он начал работать в любительском театре в качестве строителя декораций, а затем оказался на сцене, играя небольшие роли в театре "Юнити" и лондонском театре "Тауэр".



Свои первые профессиональные роли он получал приукрашивая свой опыт, и дебютировал в Дублине в небольшой роли Отелло.

Во вселенной Гарри Поттера он играл профессора Дамблдора. В фильмах Гэмбон начал сниматься с третьей части после кончины первого исполнителя этой роли Ричарда Харриса.