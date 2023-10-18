Казахстанский блогер шуточно обыграл популярного персонажа из рекламы
Фото: pixabay
Известный казахстанский блогер Алексей Лодочников на странице в Instagram опубликовал шуточный ролик, вспоминая рекламу из детства, сообщает Zakon.kz.
Пожалуй, один из самых известных рекламных персонажей, готовых всегда прийти на помощь во время уборки – это Мистер Пропер. Реклама с мускулистым мужчиной была популярной в Казахстане еще в 2000 годах.
В кадре Лодочников стоит в ванной с банкой моющего средства и стучит по ней в надежде, что появится помощник.
"И так каждый раз. В детстве все это казалось реальным", – подписана публикация за 18 октября 2023 года.
Комментаторам и подписчикам понравилось юмористическое видео.
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