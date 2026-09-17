Астана против Алматы: ролик блогера вызвал споры о самых медленных дорогах Казахстана

Блогер из Астаны Алексей Лодочников снял шуточный ролик о многочасовых пробках, знакомых жителям крупных городов, сообщает Zakon.kz.

В кадре музыкант сидит за рулем авто и размышляет:

"В Европе за 4 часа можно доехать в другую страну. В Америке – оказаться в другом штате. В Астане – за 4 часа можно проехать два светофора по улице Сыганак".

Казахстанцы оценили шутку и поделились своими историями. Большая часть из них была про Алматы.

В Актау за 4 часа можно три раза весь город объехать, заехать на море, искупаться, попить кофе на набережной и еще время останется.

В Алматы по аль-Фараби вообще никуда не доедешь.

Поворотник включаю заранее. Часа за два.

В последнее время пробки в Астане реально стали сильно напрягать.

В Алматы метр за 4 часа проедешь.

В Алматы надо утром выехать, чтобы ночью приехать.

В Алматы за это время можно сдвинуться на 10 метров.

Мы рассказывали, что для кого-то застрять в пробке на час-другой уже является испытанием. А в Китае люди попали в почти двухнедельную пробку длиной более 100 километров – местами машины могли проехать лишь километр за целый день.