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Общество

Астана против Алматы: ролик блогера вызвал споры о самых медленных дорогах Казахстана

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 10:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Блогер из Астаны Алексей Лодочников снял шуточный ролик о многочасовых пробках, знакомых жителям крупных городов, сообщает Zakon.kz.

В кадре музыкант сидит за рулем авто и размышляет:

"В Европе за 4 часа можно доехать в другую страну. В Америке – оказаться в другом штате. В Астане – за 4 часа можно проехать два светофора по улице Сыганак".

Казахстанцы оценили шутку и поделились своими историями. Большая часть из них была про Алматы.

  • В Актау за 4 часа можно три раза весь город объехать, заехать на море, искупаться, попить кофе на набережной и еще время останется.
  • В Алматы по аль-Фараби вообще никуда не доедешь.
  • Поворотник включаю заранее. Часа за два.
  • В последнее время пробки в Астане реально стали сильно напрягать.
  • В Алматы метр за 4 часа проедешь.
  • В Алматы надо утром выехать, чтобы ночью приехать.
  • В Алматы за это время можно сдвинуться на 10 метров.

Мы рассказывали, что для кого-то застрять в пробке на час-другой уже является испытанием. А в Китае люди попали в почти двухнедельную пробку длиной более 100 километров – местами машины могли проехать лишь километр за целый день.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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