Филипп Киркоров восхитил поклонников жарким танцем

Накануне, 17 октября 2023 года, король российской эстрады Филипп Киркоров проинформировал своих фанатов, что находится в Китае, сообщает Zakon.kz.

Артист на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое в Шэньчжэне.

"Больше энергии. В Китае. Зарядил батарейки шопингом, прогулками по Шэньчжэню", – написал под публикацией Киркоров.

Поклонников восхитил танец 56-летнего короля российской эстрады, который они назвали жарким:

"Лучший!"

"Парень без возраста".

"Чтобы я так отжигала в 56".

"Таким видео и нас зарядили".

"Выглядит на все 100. Молодец".

"Уау! Ох уж эти жаркие танцы! Пошла жара!"

"Кайфовый! Такой мне Фил все больше нравится!"

"Ооо, мне понравилось, классно двигаешься, Филипп".

"Такой молодой! Супер! Непонятно, сколько вам лет. Думаю, 35".

"Молодец, сейчас самый нормальный мужик для своего возраста".

"Какой зажигательный танец, Филипп! Позитива вам каждый день!"

"Я главный фанат Филиппа Киркорова и никому его не отдам! Запомните это!"

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