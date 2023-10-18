Филипп Киркоров восхитил поклонников жарким танцем
Фото: Instagram/fkirkorov
Накануне, 17 октября 2023 года, король российской эстрады Филипп Киркоров проинформировал своих фанатов, что находится в Китае, сообщает Zakon.kz.
Артист на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое в Шэньчжэне.
"Больше энергии. В Китае. Зарядил батарейки шопингом, прогулками по Шэньчжэню", – написал под публикацией Киркоров.
Поклонников восхитил танец 56-летнего короля российской эстрады, который они назвали жарким:
- "Лучший!"
- "Парень без возраста".
- "Чтобы я так отжигала в 56".
- "Таким видео и нас зарядили".
- "Выглядит на все 100. Молодец".
- "Уау! Ох уж эти жаркие танцы! Пошла жара!"
- "Кайфовый! Такой мне Фил все больше нравится!"
- "Ооо, мне понравилось, классно двигаешься, Филипп".
- "Такой молодой! Супер! Непонятно, сколько вам лет. Думаю, 35".
- "Молодец, сейчас самый нормальный мужик для своего возраста".
- "Какой зажигательный танец, Филипп! Позитива вам каждый день!"
- "Я главный фанат Филиппа Киркорова и никому его не отдам! Запомните это!"
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