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Филипп Киркоров восхитил поклонников жарким танцем

Филипп Киркоров восхитил поклонников жарким танцем Фото: Instagram/fkirkorov
Накануне, 17 октября 2023 года, король российской эстрады Филипп Киркоров проинформировал своих фанатов, что находится в Китае, сообщает Zakon.kz.

Артист на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое в Шэньчжэне.

"Больше энергии. В Китае. Зарядил батарейки шопингом, прогулками по Шэньчжэню", – написал под публикацией Киркоров.

Поклонников восхитил танец 56-летнего короля российской эстрады, который они назвали жарким:

  • "Лучший!"
  • "Парень без возраста".
  • "Чтобы я так отжигала в 56".
  • "Таким видео и нас зарядили".
  • "Выглядит на все 100. Молодец".
  • "Уау! Ох уж эти жаркие танцы! Пошла жара!"
  • "Кайфовый! Такой мне Фил все больше нравится!"
  • "Ооо, мне понравилось, классно двигаешься, Филипп".
  • "Такой молодой! Супер! Непонятно, сколько вам лет. Думаю, 35".
  • "Молодец, сейчас самый нормальный мужик для своего возраста".
  • "Какой зажигательный танец, Филипп! Позитива вам каждый день!"
  • "Я главный фанат Филиппа Киркорова и никому его не отдам! Запомните это!"

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