Киркоров признался, что у него случился серьезный роман

Король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал, что его серьезный роман длится уже год. Это первый такой опыт после расставания с Аллой Пугачевой, сообщает Zakon.kz.

О романе Киркоров рассказал в новом выпуске своего подкаста "You Want A Scandal Now?". С кем у него отношения он, конечно, не сказал, но отметил, что живет полной жизнью и наслаждается ею каждый день

"Я никогда не думал, что когда-нибудь вообще вступлю в отношения после своих десятилетних отношений (с Пугачевой). Казалось, это не про меня вообще, категорически", – признался артист.

Ранее Киркоров заинтриговал своих поклонников фото с Шуфутинским.