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Известный казахстанский холостяк переезжает в Дубай

Известный казахстанский холостяк переезжает в Дубай Фото: Instagram/dimashadilet
Накануне, 18 октября 2023 года, один из самых популярных казахстанских холостяков Димаш Адилет рассказал своей аудитории о переезде, сообщает Zakon.kz.

Запись под фотографией, опубликованной в Instagram, миллионер озаглавил лаконично: "Я переезжаю в Дубай".

По словам Димаша, 18 лет он жил в Швейцарии.

"Я очень люблю эту страну, и благодарен за все, что она мне дала. Я обязательно вернусь, но думаю, что сейчас правильное время переместить свою базу. Это то, о чем я думал около трех лет, и все это время я проводил в Дубае около трех месяцев в году, но теперь, похоже, я буду проводить там большую часть года", – написал он.

Холостяк объяснил, что поспособствовало принятию решения о переезде.

"Безопасность в ОАЭ, возможности, которые у меня там есть, мой социальный круг общения и тот факт, что я вижу огромный потенциал в регионе – все это способствовало моему решению. Очень рад тому, что ждет впереди".Димаш Адилет

Также он рассказал, что в ближайшее время займется поиском жилья в Дубае.

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