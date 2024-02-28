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Популярный казахстанский холостяк обратился к отцу

Популярный казахстанский холостяк обратился к отцу Фото: Instagram/dimashadilet
Один из самых известных казахстанских холостяков Димаш Адилет 28 февраля 2024 года опубликовал новый пост в Instagram, под которым обратился к отцу Адилету Султанбеку, сообщает Zakon.kz.

Публикация, как оказалось, приурочена ко дню рождения родителя – папе Димаша Адилета исполнилось 50 лет.

"Сегодня юбилей у единственного человека, с которого я всегда брал и буду брать пример, – у моего отца. Самый лучший отец, ответственный семьянин, надежный муж, мощный бизнесмен, честный и достойный человек, и самый настоящий мужчина. Я благодарен жизни за то, что у меня такой отец, такие родители, и такая семья. В первую очередь это заслуга моего отца, как мужчины. Для него семья всегда на первом месте. Это человек, который ради семьи встает каждое утро и непоколебимо идет вперед, вне зависимости от того, какие испытания кидает ему жизнь. Это человек, который всегда защитит свою семью, чего бы это не стоило. И человек, который найдет решение любой проблемы и никогда не позволит жизни сбить себя с пути. Пап, с днем рождения! Долгих, долгих, долгих лет счастливой жизни! Надеюсь, ты всегда будешь гордиться своими детьми! Люблю тебя", – написал холостяк.

Подписчики присоединились к поздравлениям, а также отметили, что семья у Димаша Адилета красивая:

  • "Поздравляю с днем рождения".
  • "С днем рождения вас, джентльмен!"
  • "Какая красивая и счастливая семья!"
  • "Красивая пара и самый любимый сын".
  • "Мама и папа очень похожи друг на друга".
  • "Прекрасная семья, достойная восхищения".
  • "С днем рождения папы! Желаю всех земных благ! Будьте счастливы!"
  • "Поздравляю! Какой национальности ваши родители? Очень красивые".

Также с юбилеем мужа поздравила мама холостяка Валентина Дурумбетова, которая в очередной раз призналась ему в любви.

Именинник в свою очередь отметил, что 50 лет – отличный возраст. По его словам, они с женой проснулись в день рождения "на другой половине земного шара, в тысячах километрах от детей и родных". Адилет Султанбек также поблагодарил всех за поздравления.

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В октябре 2023 года Димаш Адилет рассказал своей аудитории о переезде в Дубай.

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