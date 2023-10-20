Публикация Мадины Садвакасовой вызвала переполох среди фанатов

Певица, победительница молодежного конкурса "Жас Канат", заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова накануне, 19 октября 2023 года, опубликовала новые снимки, сделанные, по всей видимости, на фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Под постом артистка оставила странную запись.

"Да, это мой пройденный путь. Правильный или нет, не знаю. Знаю лишь одно – это мною пройденный путь, мой опыт. Каждая сложность, память, испытание, которые встретились на моем пути, – они сделали меня мною. В любом случае, это мысль, которой я хотела поделиться с вами", – написала Мадина Садвакасова.

Среди фанатов певицы публикация вызвала переполох. Некоторые из них в комментариях спросили, что происходит с их кумиром в последнее время:

"Не поняли ни путь, ни мысль вашу".

"Ваш путь был нелегким, это знаете только вы. Вы – прекрасная".

"Что она хочет этим сказать, непонятно... Странная в последнее время..."

"Что с вами происходит в последнее время, ваши посты без начала и конца. Выговоритесь, станет легче".

Материал по теме Сын Мадины Садвакасовой в образе из "Аватара" восхитил поклонников певицы

В декабре 2022 года сын Мадины Садвакасовой восхитил поклонников певицы – Ануар на новогоднюю елку выбрал образ из фильма "Аватар". Подробнее по ссылке выше.