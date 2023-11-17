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Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова

Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Певица, победительница молодежного конкурса "Жас Канат", заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова поделилась с поклонниками неожиданной новостью, сообщает Zakon.kz.

В своем профиле Instagram певица показала исполнение песни, часть которой предложила продолжить своим подписчикам, что вызвало огромное количество положительных откликов.


Кроме того, звезда казахстанской эстрады поделилась новостью о молодом продюсере, который отныне будет работать с певицей.

"27 лет я занималась творчеством без продюсера. Теперь все будет по-другому. Теперь у меня есть продюсер. Его зовут Ильяс. Ему всего 25, но за его плечами уже множество проектов, он работал на музыкальном канале. Пожелайте нам удачи!", – написала Садвакасова.

Несколькими днями ранее публикация певицы вызвала нешуточный переполох среди поклонников певицы.

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