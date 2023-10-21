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"Так бывает": Асель Садвакасова поделилась подробностями личной трагедии

"Так бывает": Асель Садвакасова поделилась подробностями личной трагедии Фото: Instagram/asselsadvakassova
Знаменитая казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова раскрыла подробности трагедии, которая постигла их с супругом на первых неделях семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

Накануне Асель Садвакасова с супругом Магжаном Тлеухановым дали почти двухчасовое интервью Тимуру Балымбетову. Во время беседы актриса и продюсер рассказала о первых радостях, которыми сопровождались отношения супругов до свадьбы и сразу после. Также Садвакасова рассказала о беременности, которая привела к временному расставанию молодоженов.

По словам актрисы, ранние сроки беременности и первые дни брака дались паре тяжело и многочисленные ссоры привели к тому, что пара разъехалась. Садвакасова призналась, что инициатором расставания на время стала она.

После супруги узнали о патологиях у ребенка, которого так ждала пара.

"На втором скрининге нам сказали, что идут какие-то изменения у ребенка. Эта неделя была как в тумане. Я куда-то прямо как будто "отлетела"". Асель Садвакасова

Она призналась, что многочисленные анализы и консилиумы врачей не привели к желаемому результату. У ребенка нашли пороки развития, которые стали причиной прерывания беременности.

"Я была в шоке, легла в больницу. Это нас сплотило, сблизило сильно. Там такое чувство вины возникло у меня. Я считала, что я виновата, что-то сделала, что-то не сделала". Асель Садвакасова

Актриса также призналась, что в тяжелое время ей помогли близкие подруги, которые поделились своими тяжелыми историями из жизни.

"Мне помогла одна фраза, когда мои близкие подруги узнали, они начали говорить, что и у них так было. И, слава Богу, сейчас у них есть другие здоровые дети, мол, так бывает. Фраза "так бывает" имела для меня исцеляющий эффект". Асель Садвакасова

Асель Садвакасова летом вышла замуж за Магжана Тлеуханова. Несколько месяцев спустя актриса в социальных сетях поделилась главными выводами семейной жизни, перечислив их в видео, которое записала для поклонников.

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