Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ко Дню Республики астанчане вывесили свыше тысячи флагов

акция Фото: gov.kz
Свыше 1000 государственных флагов вывешено в столице. Таким образом астанчане поддержали массовый челлендж "Менің елім - Менің туым!" в преддверии празднования Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, флаги вывешаны на окнах и балконах в 5 районах Астаны.

Одними из первых большую акцию по популяризации казахстанского государственного символа запустили волонтеры "Астана жастары". В сети Instagram они призвали казахстанцев выложить свое фото/видео с флагами и отметить хештегом #RepublicDay #РеспубликаКүні #kzdayrepublic.

акция

Фото: gov.kz

По словам волонтеров, патриотическая акция проводится ежегодно. Она вызывает добрые эмоции не только у жильцов украшенных домов, но и у прохожих, гуляющих по улицам столицы. Астанчане положительно отреагировали и присоединились к акции.

"Такое зрелище очень воодушевляет. По дороге на работу не ожидаешь ничего такого, а тут внезапно поднимается настроение. Я думаю, полезно вот так ненавязчиво отвлекать людей от будничной суеты и напоминать о том, что все мы – дома", – поделилась жительница Астаны Тамара Суворина.
акция

Фото: gov.kz

Отмечается, что на центральных улицах города (проспектах Тәуелсіздік, Б. Момышұлы, улицах Сарайшық, Сығанақ, Достык, проспектах Республика, Улы дала и других), вдоль дорог также размещены флаги РК. В целом по городу Астана вывешены более тысячи флагов. Акция продолжается.

Читайте также

"Так бывает": Асель Садвакасова поделилась подробностями личной трагедии
"Так бывает": Асель Садвакасова поделилась подробностями личной трагедии
Казахстанские художники представят свои работы на выставке в Париже
Казахстанские художники представят свои работы на выставке в Париже
Димаш Кудайберген прибыл в Макао
Димаша Кудайбергена тепло встретили в Макао
Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
дождь в городе Алматы
Погода в Алматы на неделю: будет тепло, но дождливо
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления