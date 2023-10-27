Молодая жена Цекало впечатляющим декольте восхитила фанатов
Фото: Instagram/darina.ervin
Четвертая жена известного продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин восхитила подписчиков в соцсетях смелым образом, сообщает Zakon.kz.
Эрвин опубликовала фото на странице в Instagram 26 октября 2023 года. На снимке художница сидит на корточках на дороге вместе со своей любимой собакой.
"Бордюр только что врезался в мою машину. Будьте осторожны", – гласит неоднозначная подпись к публикации.
Фото: Instagram/darina.ervin
Комментаторы пошутили над "движущимися бордюрами" и не забыли отметить стиль девушки.
- Ты все равно очень красивая.
- Одно слово подходит для этой фотографии – сочно.
- Богиня.
- Вы выглядите просто потрясающе. Прекрасного дня, красавица!
- Наша идеальная принцесса.
- Удивительная женщина, – пишут очарованные поклонники.
Материал по теме
Буду сражаться за нее насмерть - Цекало о жене из Казахстана
Примечательно, что Дарина Эрвин родилась в Казахстане. В юности она работала моделью в Корее, а затем переехала в США, где начала заниматься живописью.
Материал по теме
Отец казахстанской невесты Цекало младше его на семь лет
В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с Александром Цекало. Вскоре они поженились. Для популярного шоумена это стал четвертый брак.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript