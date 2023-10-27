Молодая жена Цекало впечатляющим декольте восхитила фанатов

Четвертая жена известного продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин восхитила подписчиков в соцсетях смелым образом, сообщает Zakon.kz.

Эрвин опубликовала фото на странице в Instagram 26 октября 2023 года. На снимке художница сидит на корточках на дороге вместе со своей любимой собакой.

"Бордюр только что врезался в мою машину. Будьте осторожны", – гласит неоднозначная подпись к публикации.

Фото: Instagram/darina.ervin

Комментаторы пошутили над "движущимися бордюрами" и не забыли отметить стиль девушки.

Ты все равно очень красивая.

Одно слово подходит для этой фотографии – сочно.

Богиня.

Вы выглядите просто потрясающе. Прекрасного дня, красавица!

Наша идеальная принцесса.

Удивительная женщина, – пишут очарованные поклонники.

Материал по теме Буду сражаться за нее насмерть - Цекало о жене из Казахстана

Примечательно, что Дарина Эрвин родилась в Казахстане. В юности она работала моделью в Корее, а затем переехала в США, где начала заниматься живописью.

Материал по теме Отец казахстанской невесты Цекало младше его на семь лет

В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с Александром Цекало. Вскоре они поженились. Для популярного шоумена это стал четвертый брак.