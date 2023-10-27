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Молодая жена Цекало впечатляющим декольте восхитила фанатов

Молодая жена Цекало впечатляющим декольте восхитила фанатов Фото: Instagram/darina.ervin
Четвертая жена известного продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин восхитила подписчиков в соцсетях смелым образом, сообщает Zakon.kz.

Эрвин опубликовала фото на странице в Instagram 26 октября 2023 года. На снимке художница сидит на корточках на дороге вместе со своей любимой собакой.

"Бордюр только что врезался в мою машину. Будьте осторожны", – гласит неоднозначная подпись к публикации.

Молодая жена Цекало впечатляющим декольте восхитила фанатов

Фото: Instagram/darina.ervin

Комментаторы пошутили над "движущимися бордюрами" и не забыли отметить стиль девушки.

  • Ты все равно очень красивая.
  • Одно слово подходит для этой фотографии – сочно.
  • Богиня.
  • Вы выглядите просто потрясающе. Прекрасного дня, красавица!
  • Наша идеальная принцесса.
  • Удивительная женщина, – пишут очарованные поклонники.

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Примечательно, что Дарина Эрвин родилась в Казахстане. В юности она работала моделью в Корее, а затем переехала в США, где начала заниматься живописью.

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В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с Александром Цекало. Вскоре они поженились. Для популярного шоумена это стал четвертый брак.

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