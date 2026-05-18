Жена Александра Цекало из Казахстана перенесла сложную операцию на позвоночнике
Супруга продюсера Александра Цекало, модель и актриса из Казахстана Дарина Эрвин рассказала подписчикам в соцсети о том, что перенесла операцию на позвоночнике, сообщает Zakon.kz.
В Instagram она опубликовала снимки, на которых показан процесс ее восстановления после хирургического вмешательства. Сейчас она проходит реабилитацию в медицинском учреждении.
"Не то чтобы я бесчувственна к собственному медицинскому кризису, но как мне удается оставаться такой горячей после операции на позвоночнике?" – написала актриса.
В 2019 году певец и музыкант Александр Цекало женился на художнице из Алматы Дарине Эрвин и иммигрировал из России в США. Это стал четвертый брак шоумена. Подробности своей личной жизни они не раскрывают. В начале 2025-го Цекало в интервью рассказал, что у них все прекрасно и разводиться они не собираются. В прошлом, 2024-м году, Дарина удивила подписчиков новым образом – она очень похудела. В обществе это связывали с разными причинами.
