Культура и шоу-бизнес

Появление Лепса с 19-летней невестой на шоу внучки экс-президента Узбекистана вызвало волну хейта

российский певец Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 10:06 Фото: Instagram/avrorakiba
Российский певец Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба появились на открытии шоу внучки первого президента Узбекистана Марьям Тилляевой, сообщает Zakon.kz.

Марьям Тилляева и Аврора Киба познакомились на съемках реалити-шоу "Мастер игры". В интервью Аврора поделилась всеми секретами отношений с известным певцом, затронула тему ее семьи и утраты отца, обсудила переезд из Лондона в Москву.

В Instagram Аврора опубликовала щедрую порцию совместных с Лепсом кадров.

"Вчера прошло очень важное и волнительное для меня мероприятие – открытие нового сезона Shorts ShoW моей подруги Марьям Тилляевой, где я стала первым гостем. Хочу выразить благодарность тем, кто был рядом со мной в этот вечер: именно ваше присутствие создало атмосферу праздника, доброты и веселья! Спасибо за это живое и настоящее время, которое мы с вами создали вместе. Думаю, это не последний раз, когда мы собираемся по хорошему поводу!" – подписала пост 19-летняя невеста певца.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни высказали комплименты Авроре, а многие закидали пару "тухлыми помидорами".

  • Очень красивый наряд и девочка.
  • На этих фото вы смотритесь вместе уже трагично.
  • Прекрасная внученька у Лепса, наверное пригласила дедушку на свой выпускной.
  • Аврора совсем еще дите.
  • Зачем ей этот дед-пердед?
  • Вы большие молодцы. Молодые, прекрасные, классные девушки.
  • Боже куда катится свет.
  • Ребенок, совсем ребенок, а рядом старый дед – просто жуть.
  • Почему то я думала, что она внучка его.
  • А старому Лепсу – лечиться у психиатра и следить за давлением.
  • И чем этот извращенный ребенок интересен для интервью? Дедушка, доча и внучка.

25 декабря в Москве суд должен будет рассмотреть иск блогера Виктории Бони к Авроре Кибе. В исковом заявлении указано, что ответчик распространила в Instagram ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
