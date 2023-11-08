Балаева о скандале с Али Окаповым: Настораживает, что казахстанцы пытаются всех отменить

В кулуарах Мажилиса 8 ноября журналисты попросили министра культуры и информации Аиду Балаеву вновь прокомментировать скандал вокруг награждения певца Али Окапова орденом "Құрмет", сообщает Zakon.kz.

Аида Балаева призналась: ее настораживает возникновение "культуры отмены" среди казахстанцев. Она считает, что сейчас "все стали экспертами во всех направлениях".

Как отметила глава Министерства культуры и информации, важно, чтобы каждый эксперт давал комментарии по своему направлению. Это должно быть квалифицированное профессиональное мнение.

"Очень настораживает, что в последнее время общество в социальных сетях все отрицает и все хочет отменить. Это ни к чему хорошему не приведет. Али Окапов – творческий человек, эмоционально воспринял это давление со стороны общественности. И, конечно, я считаю, что такая постановка вопроса неправильная – зачем дали, почему дали". Аида Балаева

Глава министерства отметила, что решения о награждениях принимает не только министерство. Есть конкретный механизм представления к госнаградам. Каждую кандидатуру рассматривает отдельная комиссия. Министр добавила, что государство ценит вклад каждого казахстанца в развитие страны.

"Очень важно, чтобы мы всегда поощряли и стимулировали наших граждан. И почему-то интересно, у этих "экспертов" не было вопросов, почему дали очень много наград нашим учителям, врачам, труженикам заводов и фабрик. Почему бы не рассказать историю их успеха? Это, наверное, важно было бы, да? Показать героев, которые вносят свой огромный вклад в развитие нашей страны. А государство всегда будет ценить труд каждого человека". Аида Балаева

Аида Балаева уже высказывалась о скандале в соцсетях, связанном с награждением певца Али Окапова орденом "Құрмет". Она назвала Али Окапова трудоголиком и выступила в его защиту.

