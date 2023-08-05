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В Нью-Йорке скончался звезда сериала "Во все тяжкие"

В Нью-Йорке скончался звезда сериала "Во все тяжкие" Фото: Instagram/markmargolis1
Актер Марк Марголис скончался в возрасте 83 лет. Наиболее известным зрителю он стал после ролей в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", сообщает Zakon.kz.

Последние минуты своей жизни актер провел в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке, пишет Hollywood reporter со ссылкой на сына актера.

Смерть наступила после непродолжительной борьбы с болезнью. Точный диагноз Марголиса не раскрывается.

Кроме роли в сериале "Во все тяжкие", принесшей ему номинацию на премию "Эмми", Марголис также снялся в таких сериалах как "Секс в большом городе" и "Американская история ужасов", а также в культовых фильмах "Лицо со шрамом", "Реквием по мечте", "Черный лебедь", "Ганнибал", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" и еще множестве.

Ранее стало известно, что актер из сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер в 25 лет.

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