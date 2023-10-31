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"Согрел нас": Айжан Байзакова обратилась к мужу

Айжан Байзакова обратилась к мужу Фото: Instagram/bayzakova
Казахстанский блогер Айжан Байзакова 30 октября 2023 года опубликовала трогательное обращение к мужу Арыстану Нурбеку, сообщает Zakon.kz.

Видео инста-дива разместила на своей странице в Instagram.

"И появился в нашей жизни ты. Человек, который согрел нас с Аланом. Я никогда не сомневалась, что у меня будет самый лучший муж, я тебя намечтала…" – пишет Байзакова.

Также она отметила, что теперь ей не нужно доказывать "какая я крутая и дерзкая".

"И может я не самая идеальная жена. Не встаю каждый день с утра и не готовлю завтраки, не чищу ишек карын, не стираю носки вручную. Но я никогда не предам, и буду рожать тебе твою армию до тех пор пока не состарюсь".Айжан Байзакова

Далее блогер обратилась ко всем девушкам.

"Хочу, чтобы каждая девочка, разочарованная в любви, знала, что есть мужчина на земле, который будет на руках вас носить, не смотря ни на что".Айжан Байзакова

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Актриса вышла замуж в 2022 году. Тогда она и поделилась кадрами со своей свадьбы, которая прошла в одном из самых дорогих ресторанов Алматы.

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На пышном торжестве присутствовали самые близкие люди.

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