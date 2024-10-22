Публичное обращение Айжан Байзаковой к мужу умилило ее подписчиков

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова сегодня, 22 октября 2024 года, посвятила трогательный пост в Instagram супругу Арыстану Нурбеку, сообщает Zakon.kz.

В ролике, который длится около минуты, она показала, что пережила с мужем за два года.

"Сегодня у нас годовщина. Два года нашей семье. Столько было и хорошего, и не очень, но мы справляемся благодаря нашей любви к друг другу. Благодарна тебе, что каждый день даришь мне свою любовь, поддержку, защиту. Благодаря тебе во мне раскрылась любовь и женственность. Спасибо, что любишь меня такой, какая я есть… "Люблю твою любовь", – написала Айжан Байзакова.

Фолловеры поздравили блогера с важной датой и пожелали супругам счастья. Они также отметили, что рядом с мужем Айжан сияет:

"Смотря на вас, верю в настоящую любовь".

"Счастья вам и много деток! Вы такие милые".

"Так бывает, и круто, что вы нашли друг друга".

"Как меняется женщина рядом с хорошим мужчиной".

"Сладкие. Как же вам хорошо, Айжан, как же вы сияете".

"Самая харизматичная, искренняя, красивая пара. Берегите вашу любовь! Процветания вашей семье".

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