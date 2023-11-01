Дуэйн "Скала" Джонсон встретил Хэллоуин в футболке Бэкхема
Фото: Instagram/therock
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон поделился с подписчиками образом, в котором встретил популярный праздник Хэллоуин, сообщает Zakon.kz.
Фото и видео музыкант разместил 31 октября 2023 года на странице в Instagram.
"Счастливого Хэллоуина, друзья мои", – написал он под фотографиями, на которых примерил парик и футболку с надписью "Бэкхем".
Позднее разместил и видео, отметив именитого футболиста.
Дэвид Бэкхем не остался в стороне и опубликовал фотки актера.
"Выглядишь хорошо! Я знаю, что буду делать в следующем году", – парировал в свою очередь Бэкхем.
24 октября 2023 года стало известно, что Парижский музей восковых фигур подвергся критике за "отбеливание" статуи актера Дуэйна "Скалы" Джонсона. В администрации музея заявили, что переделают восковую фигуру.
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