Дуэйн "Скала" Джонсон встретил Хэллоуин в футболке Бэкхема

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон поделился с подписчиками образом, в котором встретил популярный праздник Хэллоуин, сообщает Zakon.kz.

Фото и видео музыкант разместил 31 октября 2023 года на странице в Instagram.

"Счастливого Хэллоуина, друзья мои", – написал он под фотографиями, на которых примерил парик и футболку с надписью "Бэкхем".

Позднее разместил и видео, отметив именитого футболиста.

Дэвид Бэкхем не остался в стороне и опубликовал фотки актера.

"Выглядишь хорошо! Я знаю, что буду делать в следующем году", – парировал в свою очередь Бэкхем.

24 октября 2023 года стало известно, что Парижский музей восковых фигур подвергся критике за "отбеливание" статуи актера Дуэйна "Скалы" Джонсона. В администрации музея заявили, что переделают восковую фигуру.