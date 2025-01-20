Дуэйн Скала Джонсон показал, как его "оскорбляют" маленькие дочки

Известный американский актер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон поделился видеозаписью того, как проводит время с дочками, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном в Instagram видео брутальный актер примерил яркий макияж, серьги и нарисованное колье. При этом взгляд у рестлера явно не был радостным.

"Все началось с того, что два моих торнадо, Джаззи и Тиа, спросили: "Папочка, можно мы просто нанесем тебе немного теней для век". Я ответила: "Да, но сделайте это быстро и клево, потому что мне нужно в спортзал", – подписал видео актер.

И потом дополнил, что понимает, что дочки вырастут и уже не будут предпочитать папину компанию, поэтому сейчас он готов "терпеть это оскорбление весь день напролет".

У Дуэйна Джонсона три дочери. Старшая родилась в первом браке в 2001 году. А в 2015 и 2018 годах его девушка Лорен Хашьян родила двух девочек Джасмин Лию и Тиану Джию.

Актер нечасто делится семейными кадрами в соцсетях. По большей части его контент состоит из видео с тренировок и моментов актерской деятельности.