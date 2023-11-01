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12 млн долларов потребовали с Роберта Де Ниро за почесывание спины

12 млн долларов потребовали с Роберта Де Ниро за почесывание спины Фото: wikimedia
В Нью-Йорке идет судебный процесс в отношении 80-летнего актера Роберта Де Ниро. Бывшая помощница обвиняет звезду Голливуда в том, что он грубо с ней обращался и заставлял чесать ему спину, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News, бывшая ассистентка Де Ниро по имени Чейз Робинсон требует взыскать с него 12 млн долларов за "серьезный эмоциональный и репутационный ущерб".

На судебном заседании сторона обвинения представила свои доводы. Юристы Робинсон заявили, что Де Ниро якобы общался с ней по телефону, находясь в туалете, называл ее грубыми словами и заставлял чесать ему спину. Все это, по словам женщины, причинило ей сильную эмоциональную травлю.

Отвечая на эти претензии, 80-летний актер держался с явным раздражением. Он решительно отверг обвинения в грубости, но допустил, что мог попросить почесать ему спину "без какого-либо неуважения или пошлости". В конце концов Де Ниро не выдержал и накричал на свою бывшую работницу прямо в суде.

"Тебе должно быть стыдно, Чейз Робинсон!", – крикнул Де Ниро.

Судебный процесс продолжается. Тем временем стало известно, что актер подал против Робинсон встречный иск, в котором обвиняет ее в воровстве и требует вернуть зарплату за три года (он платил ассистентке по 300 тыс. долларов в год).

80-летний Роберт Де Ниро – один из самых знаменитых голливудских актеров. Он обладатель "Оскара" за роли во второй части "Крестного отца" и "Бешеном быке". Де Ниро известен по ролям в таких фильмах, как "Злые улицы", "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни", "Казино", "Ирландец" и во многих других картинах. В мае 2023 года у Де Ниро родился седьмой ребенок.

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