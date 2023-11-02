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Сергей Лазарев впервые показал новорожденного сына

Сергей Лазарев трогательно обратился к сыну Фото: Instagram/lazarevsergey
Популярный певец Сергей Лазарев на странице в Instagram опубликовал трогательное поздравление сыну Никите, которому исполнилось 9 лет, сообщает Zakon.kz.

1 ноября 2023 года артист опубликовал видео, смонтированное из архивных снимков ребенка, которые сопровождались его композицией.

"Сынуля! Никуся, ты – мое продолжение! Тебе уже 9 лет, ты так быстро растешь! Я никогда не смогу на концерте спеть песню, посвященную тебе, потому что каждый раз ком в горле, и я всегда плачу. Я очень тебя люблю! Расти достойным человеком! Я всегда рядом". Сергей Лазарев

Также он поблагодарил подписчиков за поздравления.

"Я все передал Никите", – написал телеведущий.

23 декабря 2016 года Сергей Лазарев сообщил общественности, что у него в 2014 году родился сын Никита. А 29 сентября 2019 года заявил, что год назад у него родилась дочь Анна. Оба ребенка были рождены суррогатной матерью, личность которой держат в строжайшем секрете.

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Сергей Лазарев впервые показал дочь

Ранее сообщалось, что 31 октября певица МакSим устроила грандиозную пижамную вечеринку в честь дня рождения младшей дочери.

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