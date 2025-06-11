Сергей Лазарев показал, как изменился его сын за 10 лет

42-летний российский певец Сергей Лазарев поделился совместными снимками с наследником с многолетней разницей, сообщает Zakon.kz.

Отец показал, как его сын Никита выглядел 10 лет назад и каким стал сейчас. Интересно, что сам артист за это время практически не изменился.

Фото: Instagram/lazarevsergey

На первом кадре – мальчик еще младенец, а на втором – уже школьник. Певец впервые стал отцом в 2014 году. Четыре года спустя у него родилась дочь. Оба раза артист прибегал к помощи суррогатной матери.

К слову, Никита, несмотря на юный возраст, уже начал определяться с будущей профессией. Лазарев поделился, что сын не собирается идти по его стопам. Мальчику больше нравится танцевать, чем петь.

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