В Кремле отреагировали на заявления Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа про встречу с Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

12 февраля 2025 года, выступая перед журналистами в Белом доме после телефонных разговоров с президентами России и Украины, Трамп заявил, что встреча с Путиным произойдет "не в слишком отдаленном будущем". Президент США добавил: "В первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии".

"Хочу напомнить, что по результатам телефонного разговора, который был днями ранее, главы государств, России и США, дали поручения своим помощникам установить контакты. На это потребуются определенные дни, потом уже будет конфигурация, которую мы вам расскажем, пока новостей нет", – заявил Дмитрий Песков 14 февраля, отвечая на вопрос ТАСС.

Также представитель Кремля прокомментировал заявление Трампа про встречу высокопоставленных представителей России, США и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

"По теме украинского регулирования у нас для вас нет новостей, пока нам нечего сообщить", – сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 12 февраля 2025 года Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. После американский лидер переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.