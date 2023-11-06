Лолита готовит совместный трек с Инстасамкой

Российская эстрадная певица Лолита Милявская удивила подписчиков неожиданной новостью. Артистка вместе с рэп-исполнительницой Инстасамкой выпускают совместный трек под названием "На Титанике", сообщает Zakon.kz.

Звезды вместе 5 ноября 2023 года опубликовали анонс композиции с подписью "Скоро, детка".

Также певицы показали сниппет новой версии хита и объявили, что трек выйдет 10 ноября.

"Я не делаю фиты даже за деньги, да". Такая строчка звучит в одной из песен Инстасамки. Однако, видимо, для легенды российской эстрады инстаблогер решила сделать исключение.

Подписчики с двух сторон восторженно отреагировали на сообщение:

Дождались. Две легенды.

Я помню, как Лолита говорила в интервью, что хочет фит с Инстасамкой.

Я в шоке... мне плохо, я счастлива.

Лучшая коллаба которую я видела.

Ух, две иконы создают историю.

Тяжелый люкс.

Это мед для ушей!

Уже люблю эту песню.

Огнище.

В мае 2023 года сообщалось, что Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов Федеральной налоговой службой.