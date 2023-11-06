Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лолита готовит совместный трек с Инстасамкой

Лолита готовит совместный трек с Инстасамкой Фото: pixabay
Российская эстрадная певица Лолита Милявская удивила подписчиков неожиданной новостью. Артистка вместе с рэп-исполнительницой Инстасамкой выпускают совместный трек под названием "На Титанике", сообщает Zakon.kz.

Звезды вместе 5 ноября 2023 года опубликовали анонс композиции с подписью "Скоро, детка".

Также певицы показали сниппет новой версии хита и объявили, что трек выйдет 10 ноября.

"Я не делаю фиты даже за деньги, да". Такая строчка звучит в одной из песен Инстасамки. Однако, видимо, для легенды российской эстрады инстаблогер решила сделать исключение.

Подписчики с двух сторон восторженно отреагировали на сообщение:

  • Дождались. Две легенды.
  • Я помню, как Лолита говорила в интервью, что хочет фит с Инстасамкой.
  • Я в шоке... мне плохо, я счастлива.
  • Лучшая коллаба которую я видела.
  • Ух, две иконы создают историю.
  • Тяжелый люкс.
  • Это мед для ушей!
  • Уже люблю эту песню.
  • Огнище.

В мае 2023 года сообщалось, что Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов Федеральной налоговой службой.

Читайте также

Динара Сатжан рассказала о "хронической усталости" казахстанских артистов
Динара Сатжан рассказала о "хронической усталости" казахстанских артистов
Художественный фильм "Әміре" теперь доступен для просмотра на YouTube
Художественный фильм "Әміре" теперь доступен на YouTube
Али Окапов впервые обратился к фанатам после скандала с орденом "Курмет"
Али Окапов впервые обратился к фанатам после скандала с орденом "Курмет"
Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой
Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления