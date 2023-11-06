Лолита готовит совместный трек с Инстасамкой
Фото: pixabay
Российская эстрадная певица Лолита Милявская удивила подписчиков неожиданной новостью. Артистка вместе с рэп-исполнительницой Инстасамкой выпускают совместный трек под названием "На Титанике", сообщает Zakon.kz.
Звезды вместе 5 ноября 2023 года опубликовали анонс композиции с подписью "Скоро, детка".
Также певицы показали сниппет новой версии хита и объявили, что трек выйдет 10 ноября.
"Я не делаю фиты даже за деньги, да". Такая строчка звучит в одной из песен Инстасамки. Однако, видимо, для легенды российской эстрады инстаблогер решила сделать исключение.
Подписчики с двух сторон восторженно отреагировали на сообщение:
- Дождались. Две легенды.
- Я помню, как Лолита говорила в интервью, что хочет фит с Инстасамкой.
- Я в шоке... мне плохо, я счастлива.
- Лучшая коллаба которую я видела.
- Ух, две иконы создают историю.
- Тяжелый люкс.
- Это мед для ушей!
- Уже люблю эту песню.
- Огнище.
В мае 2023 года сообщалось, что Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов Федеральной налоговой службой.
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