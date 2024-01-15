Инстасамка сбрила брови

Российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известна публике как Инстасамка, шокировала своих подписчиков в Instagram неожиданным поступком – она сбрила брови, сообщает Zakon.kz.

Под видеороликом она написала: "Теперь ходим так, девочки".

В комментариях к публикации некоторые фолловеры вспомнили про Джигана, который несколько лет назад тоже сбривал брови. Другие же заявили о хайпе, а преданные фанаты Инстасамки отметили, что она все равно красивая:

"Джиган одобряет".

"Джиган тебя опередил".

"Что за Волан-де-Морт?"

"Что еще сделаешь ради хайпа?"

"Даша, зачем? Ну и ладно, ты итак красивая".

"Интересно, потом вырастут белые брови или черные".

"Джига уже пытался задать этот тренд, вышло не очень".

"Она просто хочет отрастить свои классные брови, девочки".

"Вроде нормальная, красивая была до всего этого, а сейчас в кого ты превращаешься, что происходит у тебя в голове? Это трындец, господа".

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В марте 2020 года сообщалось, что известный российский рэпер Джиган сбрил брови. В соцсетях он заявил, что находится в "психушке", где его лечат и кормят хорошо. Подробности по ссылке.