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Инстасамка сбрила брови

Инстасамка сбрила брови Фото: Instagram/instasamka
Российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известна публике как Инстасамка, шокировала своих подписчиков в Instagram неожиданным поступком – она сбрила брови, сообщает Zakon.kz.

Под видеороликом она написала: "Теперь ходим так, девочки".

В комментариях к публикации некоторые фолловеры вспомнили про Джигана, который несколько лет назад тоже сбривал брови. Другие же заявили о хайпе, а преданные фанаты Инстасамки отметили, что она все равно красивая:

  • "Джиган одобряет".
  • "Джиган тебя опередил".
  • "Что за Волан-де-Морт?"
  • "Что еще сделаешь ради хайпа?"
  • "Даша, зачем? Ну и ладно, ты итак красивая".
  • "Интересно, потом вырастут белые брови или черные".
  • "Джига уже пытался задать этот тренд, вышло не очень".
  • "Она просто хочет отрастить свои классные брови, девочки".
  • "Вроде нормальная, красивая была до всего этого, а сейчас в кого ты превращаешься, что происходит у тебя в голове? Это трындец, господа".

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В марте 2020 года сообщалось, что известный российский рэпер Джиган сбрил брови. В соцсетях он заявил, что находится в "психушке", где его лечат и кормят хорошо. Подробности по ссылке.

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