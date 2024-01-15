Инстасамка сбрила брови
Фото: Instagram/instasamka
Российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известна публике как Инстасамка, шокировала своих подписчиков в Instagram неожиданным поступком – она сбрила брови, сообщает Zakon.kz.
Под видеороликом она написала: "Теперь ходим так, девочки".
В комментариях к публикации некоторые фолловеры вспомнили про Джигана, который несколько лет назад тоже сбривал брови. Другие же заявили о хайпе, а преданные фанаты Инстасамки отметили, что она все равно красивая:
- "Джиган одобряет".
- "Джиган тебя опередил".
- "Что за Волан-де-Морт?"
- "Что еще сделаешь ради хайпа?"
- "Даша, зачем? Ну и ладно, ты итак красивая".
- "Интересно, потом вырастут белые брови или черные".
- "Джига уже пытался задать этот тренд, вышло не очень".
- "Она просто хочет отрастить свои классные брови, девочки".
- "Вроде нормальная, красивая была до всего этого, а сейчас в кого ты превращаешься, что происходит у тебя в голове? Это трындец, господа".
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В марте 2020 года сообщалось, что известный российский рэпер Джиган сбрил брови. В соцсетях он заявил, что находится в "психушке", где его лечат и кормят хорошо. Подробности по ссылке.
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